20 мая, 10:46

Происшествия

Пожары произошли на предприятиях в Нижегородской области из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожары произошли на двух промышленных предприятиях в Нижегородской области из-за падения обломков украинских БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы региона Глеба Никитина в его телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в Кстовском районе. При этом экстренные службы локализуют возгорание и ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, но беспилотная опасность сохраняется. Поэтому школы района переведены на дистанционный режим.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Борисовском округе Белгородской области. Атака произошла вечером 19 мая на участке трассы Борисовка – Головчино. В результате водитель скорой помощи получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в больницу Белгорода.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородского округа. Была пробита кровля многоквартирного дома. Пострадавших не выявлено.

