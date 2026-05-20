20 мая, 10:27

Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению, согласно которому последние обязаны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Об этом сообщает "Коммерсант".

Документ, утвержденный Минтрудом, заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Разработкой документа занимались несколько организаций, включая Межрегиональную ассоциацию автошкол (МААШ), Ассоциацию работодателей внеуличного транспорта России и ГУП "Московский метрополитен".

Согласно действующему Федеральному закону "Об образовании", все педагоги должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы являются образовательными учреждениями, это правило распространяется и на них.

Однако, как пояснила президент МААШ Татьяна Шутылева, на сегодняшний день в стране отсутствует профильное образование для инструкторов. Для трудоустройства в автошколу достаточно иметь среднее или высшее профессиональное и 250-часовые курсы дополнительного профессионального образования (ДПО) по вождению. Последние обычно предлагают техникумы, учебные комбинаты и автошколы, имеющие соответствующие лицензии.

Новый же стандарт впервые вводит обязательное требование по получению ДПО по направлению "Образование и педагогические науки".

"Это существенно повышает требования к квалификации и должно повлиять на повышение качества обучения начинающих водителей", – указала Шутылева.

В поддержку усиления педагогической составляющей высказалась и исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова, заявившая, что инструкторы должны уметь не только водить, но и планировать занятия, а также понимать методики обучения.

Проверка соответствия документов преподавателей новым требованиям будет осуществляться как ГИБДД (при контроле учебно-материальной базы автошкол), так и другими контрольно-надзорными органами, включая Рособрнадзор.

Тем не менее Шутылева задалась вопросом, как существующий преподавательский состав приведут в соответствие с нормами к 1 сентября. Витюгова же в этом контексте отметила слабое качество ДПО для тех, кто обучается на инструкторов, уточнив, что для этого направления требуются отдельные образовательные программы, которых сейчас нет.

ГУП "Московский метрополитен" объяснило свое участие в разработке работающими в подземке мастерами, обучающими вождению будущих водителей трамвая. Обновление стандарта, по их словам, продиктовано необходимостью адаптации к современным реалиям, а накопленный опыт в подготовке трамвайщиков помог учесть специфику безопасности в плотном городском трафике, взаимодействие с другими видами транспорта и соблюдение экологических норм.

Журналисты, в свою очередь, решили сравнить действующую и новую версии стандарта и выявили ряд других изменений. Например, в текущей редакции требований указано, что стаж управления автомобилем должен составлять не менее трех лет, а по новым правилам этот опыт также должен быть подтвержден. При этом механизм подтверждения документ не уточняет.

Помимо этого, сейчас работать инструктором может гражданин, которого не лишали прав последние пять лет, – новый приказ сокращает этот срок до трех лет. Уточнению подверглись и профессиональные знания: преподаватель должен не просто знать устройство автомобиля, но и понимать признаки и причины неисправностей, порядок их устранения, а также меры безопасности при работе с электрифицированными инструментами.

В материале в том числе приводятся данные МВД, по которым всего в России функционирует около 7 тысяч автошкол. Точное количество инструкторов неизвестно, но, по оценкам МААШ, их численность составляет примерно 100 тысяч человек.

Добавляются и комментарии Госавтоинспекции, которая уже давно выражает недовольство качеством подготовки водителей. В 2025 году теорию с первого раза сдали 42,9% кандидатов, а вождение в городе – только 19,5% против 37,8 и 13,9% в 2024-м. При этом с начала 2026 года водители со стажем до двух лет стали виновниками 1,6 тысячи ДТП, в которых погибли 139 человек и пострадали 2,24 тысячи.

Ранее в России предложили разрешить подготовку к экзаменам и вождению вне автошкол. Как пояснял вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, нынешняя система неэффективна и сводится только к сбору денег и предоставлению автомобилей для экзаменов.

Более того, Шапарин отмечал, что, если разрешить самоподготовку, монополия автошкол "разрушится" и они "станут работать лучше".

