В Кремле призвали не сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел смысла в том, чтобы сравнивать церемониальную атрибутику визитов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в КНР. Об этом сообщают "Вести".

По словам пресс-секретаря президента РФ, есть смысл сравнивать содержание, так как именно это является основной ценностью.

"Его (содержание. – Прим. ред.) не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности", – добавил Песков.

Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин вечером 19 мая. Вместе с ним прилетела в столицу КНР российская делегация, в состав которой вошли 5 российских вице-премьеров, 8 министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", представители крупнейших компаний и банков.

Президента РФ торжественно встретили в аэропорту. В частности, у трапа Путина ожидали дети, которые размахивали российскими и китайскими флагами. Также в церемонии встречи приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула. После выхода из самолета лидера России поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

После этого российский лидер приехал на своем "Аурусе" в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине, где прошли переговоры. Перед началом встречи председатель КНР Си Цзиньпин поджидал Путина на площади.

В свою очередь, Трамп посетил Пекин с первым за девять лет рабочим визитом с 13 по 15 мая. Вместе с ним прибыли в столицу КНР представители американского бизнеса, а также госсекретарь США Марко Рубио. В аэропорту главу Белого дома встречал вице-председатель Китая Хань Чжэн. В рамках своей поездки президент США провел переговоры с председателем КНР.

