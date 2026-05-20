Эксперт Бондарь посоветовал обесточить водонагреватель перед отъездом в отпуск

Поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель важно перед отъездом на дачу или в отпуск. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если в дом проведен газ, обязанностью каждого собственника является перекрытие вентилей даже перед непродолжительным отъездом. От этого зависит безопасность всех жильцов.

"После этого важно перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды. Если это сделать, шанс затопить соседей снизится практически до нуля", – отметил эксперт.

В идеале стоит обесточить электрический щиток, однако это иногда невозможно, если нужно оставить включенными холодильник и сигнализацию. В таком случае важно хотя бы вручную выдернуть вилки всех остальных приборов из розеток, подчеркнул Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Нужно обязательно обесточить накопительный водонагреватель, иначе при отсутствии давления или воды он может перегреться и сгореть.

Если в квартире установлен датчик дыма, перед отъездом стоит заменить в нем старые батарейки на новые. В противном случае заряд может упасть до критического минимума, и прибор начнет громко пищать раз в минуту. Это доставит беспокойство соседям и может закончиться вызовом МЧС и вскрытием квартиры, предупредил Бондарь.

Также эксперт посоветовал оставить открытыми все межкомнатные двери: это обеспечит максимальную циркуляцию воздуха и спасет от появления затхлого запаха.

Кроме того, желательно оставить номер своего телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам, чтобы они могли незамедлительно сообщить в случае каких-либо аварийных ситуаций, заключил Бондарь.

Ранее эксперт напомнил, что россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Для этого необходимо до переезда на дачу или в течение 30 суток после возвращения обратно в квартиру подать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую компанию.