Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 15:05

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь посоветовал жаловаться в УК на капающий соседский кондиционер

Эксперт объяснил, куда жаловаться на капающий соседский кондиционер

Фото: 123RF.com/imagemax

Обращение в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор поможет решить проблему с конденсатом от соседского кондиционера, капли от которого попадают на подоконник другого жильца. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, при возникновении такой проблемы в первую очередь нужно поговорить с владельцем кондиционера и объяснить ситуацию.

"Многие просто не замечают, что капли долетают до нижних окон", – отметил эксперт.

Также можно предложить соседу поставить специальный распылитель. При необходимости стоит напомнить, что, согласно статье о правах и обязанностях собственника жилого помещения (30 ЖК РФ), каждый владелец квартиры обязан содержать ее так, чтобы не мешать другим. Кроме того, есть и технические правила, в которых указана на необходимость отвода конденсата в канализацию (СНиП 41-01-2003, пункт 14.4).

Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Дополнительно стоит написать заявление в Роспотребнадзор, в котором можно акцентировать внимание не только на шуме от капель, но и на том, что постоянная влага на фасаде провоцирует рост плесени и разрушение стеновых панелей. Это напрямую влияет на безопасность проживания, объяснил эксперт.

Важно учитывать, что внешняя стена дома считается общим имуществом. Если жильцы на общем собрании не давали согласия на установку блоков кондиционера, это тоже станет дополнительным веским поводом для претензии, подчеркнул Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что велосипеды, самокаты и коляски нельзя хранить в проходах, коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, а также на лестничных площадках и маршах. За это могут наказать по статье о нарушении требований пожарной безопасности штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика