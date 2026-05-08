Эксперт Бондарь посоветовал жаловаться в УК на капающий соседский кондиционер

Обращение в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор поможет решить проблему с конденсатом от соседского кондиционера, капли от которого попадают на подоконник другого жильца. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, при возникновении такой проблемы в первую очередь нужно поговорить с владельцем кондиционера и объяснить ситуацию.

"Многие просто не замечают, что капли долетают до нижних окон", – отметил эксперт.

Также можно предложить соседу поставить специальный распылитель. При необходимости стоит напомнить, что, согласно статье о правах и обязанностях собственника жилого помещения (30 ЖК РФ), каждый владелец квартиры обязан содержать ее так, чтобы не мешать другим. Кроме того, есть и технические правила, в которых указана на необходимость отвода конденсата в канализацию (СНиП 41-01-2003, пункт 14.4).





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию.

Дополнительно стоит написать заявление в Роспотребнадзор, в котором можно акцентировать внимание не только на шуме от капель, но и на том, что постоянная влага на фасаде провоцирует рост плесени и разрушение стеновых панелей. Это напрямую влияет на безопасность проживания, объяснил эксперт.

Важно учитывать, что внешняя стена дома считается общим имуществом. Если жильцы на общем собрании не давали согласия на установку блоков кондиционера, это тоже станет дополнительным веским поводом для претензии, подчеркнул Бондарь.

