13 марта, 17:25

Юрист Русяев: за хранение велосипеда в тамбуре грозит штраф до 15 тыс руб

Фото: 123RF.com/zhyk1988

Велосипеды, коляски и самокаты нельзя хранить в подъезде, за это могут выписать штраф до 15 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что, согласно правилам противопожарного режима, утвержденным постановлением правительства РФ № 1479, запрещено загромождать эвакуационные пути и выходы. К ним относятся проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки и марши.

Велосипеды, самокаты и коляски в таких зонах могут стать серьезным препятствием при эвакуации. При этом ошибочно думать, что если поставить вещь аккуратно у стены, то ничего страшного не произойдет. Даже если физически предмет никому не мешает, юридически он стоит на эвакуационном пути. А это значит, что владельца могут оштрафовать, предупредил юрист.

В этом случае накажут по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Она предусматривает предупреждение либо штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Илья Русяев
юрист

В свою очередь, некоторые считают, что легализовать хранение личных вещей в тамбуре или подъезде можно, если получить согласие на это всех собственников дома. Однако это неверно.

Общее собрание собственников является органом управления домом, но оно не вправе принимать решения в обход императивных норм безопасности. Пожарные требования имеют приоритет перед любыми договоренностями, предупредил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что, если установить возле своего жилья видеокамеру, в которую попадают двери соседей, это может расцениваться как нарушение права других на частную жизнь. Виновного в незаконной съемке привлекут к ответственности, которая предусматривает в том числе штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

