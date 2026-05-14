Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:59

Политика

Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом США

Фото: ТАСС/AP/Stefano Rellandini

Госсекретарь США Марко Рубио считает Китай главным геополитическим вызовом для Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Политик подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина носят двойственный характер: с одной стороны, это основной соперник, с другой – важнейший партнер, взаимодействие с которым требует тонкого управления.

"С геополитической точки зрения это одновременно наш главный вызов и самые важные отношения, которыми необходимо правильно управлять", – добавил Рубио.

Также госсекретарь признал, что интересы Вашингтона и Пекина могут расходиться, и указал на необходимость искать баланс.

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая находится с государственным визитом в Китай. Глава Белого дома отмечал, что в ходе своего визита планирет обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню со стороны Штатов.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика