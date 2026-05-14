Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом США

Госсекретарь США Марко Рубио считает Китай главным геополитическим вызовом для Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Политик подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина носят двойственный характер: с одной стороны, это основной соперник, с другой – важнейший партнер, взаимодействие с которым требует тонкого управления.

"С геополитической точки зрения это одновременно наш главный вызов и самые важные отношения, которыми необходимо правильно управлять", – добавил Рубио.

Также госсекретарь признал, что интересы Вашингтона и Пекина могут расходиться, и указал на необходимость искать баланс.

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая находится с государственным визитом в Китай. Глава Белого дома отмечал, что в ходе своего визита планирет обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню со стороны Штатов.