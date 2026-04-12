Трамп пригрозил Китаю большими проблемами при военной помощи Ирану
Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от возможных поставок вооружений Ирану, пригрозив Пекину большими проблемами. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.
"Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы", – отметил Трамп.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.
Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля в пакистанском Исламабаде. Они продлились около 14 часов, однако по итогам обсуждений между сторонами по-прежнему осталось множество разногласий. Новый раунд переговоров пройдет на этой же площадке 12 апреля.
