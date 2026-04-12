Трамп пригрозил Китаю большими проблемами при военной помощи Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от возможных поставок вооружений Ирану, пригрозив Пекину большими проблемами. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

"Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы", – отметил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.

Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля в пакистанском Исламабаде. Они продлились около 14 часов, однако по итогам обсуждений между сторонами по-прежнему осталось множество разногласий. Новый раунд переговоров пройдет на этой же площадке 12 апреля.