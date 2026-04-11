Трамп заявил, что Ормузский пролив откроется автоматически после сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство в Ормузском проливе восстановится автоматически в случае заключения мирного соглашения с Ираном. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

При этом американский лидер выразил уверенность, что пролив будет открыт в любом случае.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.

Переговоры между государствами запланированы на 11 апреля и пройдут в столице Пакистана Исламабаде.