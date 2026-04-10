10 апреля, 19:02

Политика

Трамп заявил, что США уже готовят военные корабли на случай провала переговоров с Ираном

Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли уже оснащаются лучшими боеприпасами на случай, если переговоры с Ираном в Исламабаде завершатся неудачей, передала газета New York Post.

В настоящее время идет перезагрузка: корабли загружают лучшим оружием из когда-либо созданного – даже превосходящим то, что использовалось ранее, когда Штаты, по словам Трампа, "разнесли" Иран.

Американский лидер подчеркнул, что, если сделка не будет заключена, оружие применят и сделают "это очень эффективно".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже Трамп выступил с угрозой в адрес иранской стороны, заявив, что республика может погибнуть как цивилизация. Вместе с тем он отложил удары по инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временное прекращение огня. Переговоры между странами начнутся 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

