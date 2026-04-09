Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 09:58

Политика

МИД Финляндии заявил о нежелании терпеть угрозы США в адрес Ирана

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия и другие европейские союзники США не намерены терпеть угрожающую риторику американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен в беседе с Iltalehti.

"Мы ни в коем случае не можем принять подобную риторику, если она сама по себе представляет собой угрозу, или тем более если (угрозой является. – Прим. ред.) то, что может быть за ней скрыто", – отметила представитель МИД.

По ее словам, на Ближнем Востоке появилась хорошая возможность установить прочный мир. Валтонен провела телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, обсудив с ним прекращение огня и вопрос открытия Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже Трамп выступил с угрозой в адрес иранской стороны, заявив, что республика может погибнуть как цивилизация. Тем не менее президент США отложил удары по инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временное прекращение огня. Переговоры между странами стартуют 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика