МИД Финляндии заявил о нежелании терпеть угрозы США в адрес Ирана

Финляндия и другие европейские союзники США не намерены терпеть угрожающую риторику американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен в беседе с Iltalehti.

"Мы ни в коем случае не можем принять подобную риторику, если она сама по себе представляет собой угрозу, или тем более если (угрозой является. – Прим. ред.) то, что может быть за ней скрыто", – отметила представитель МИД.

По ее словам, на Ближнем Востоке появилась хорошая возможность установить прочный мир. Валтонен провела телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, обсудив с ним прекращение огня и вопрос открытия Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже Трамп выступил с угрозой в адрес иранской стороны, заявив, что республика может погибнуть как цивилизация. Тем не менее президент США отложил удары по инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временное прекращение огня. Переговоры между странами стартуют 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

