Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 06:57

Политика

Журналист Карлсон усомнился в том, что США победили в Иране

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение, что США одержали победу в конфликте с Ираном. Об этом он заявил в соцсети X.

"События вчерашнего вечера выглядели как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение", – отметил Карлсон.

Журналист указал, что смена режима в Тегеране не произошла, американские базы в регионе были разрушены или серьезно повреждены, а часть войск США была выведена. Все это является демонстрацией слабости, подчеркнул Карлсон.

Кроме того, этот конфликт обошелся американским налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов, заметно повысились цены на сырьевые товары. Также в ходе боевых действий погибли военные США.

По мнению Карлсона, американцы вступили в эту войну по настоянию израильского правительства. В связи с этим журналист задался вопросом, почему Израиль имеет такое большое влияние на Белый дом. Журналист подчеркнул, что каждый американец имеет право знать ответ на этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Иран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако спустя некоторое время Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика