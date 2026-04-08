08 апреля, 14:49

Армия Израиля заявила о самой масштабной серии ударов по "Хезболле" в Ливане

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проведении самой масштабной с начала эскалации серии ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Уточняется, что израильские военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов "Хезболлы" в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. Атака длилась 10 минут и включала удары по по центрам разведки и управлению движения, огневой инфраструктуре, военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения "Радван".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

При этом "Хезболла" начала обстрел Израиля с территории Ливана, на что израильская сторона начала также отвечать. Лишь в начале апреля США отложили удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня.

