Ynet: Трамп заставил Израиль платить высокую цену за перемирие с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп вынуждает Израиль платить высокую цену за свое соглашение о перемирии с Ираном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Ynet.

Данная сделка, по уточнению журналистов, позволила главе Белого дома отказаться от своих обещаний по открытию Исламской Республике "врат ада".

Тель-Авив, в свою очередь, оказался вынужден прекратить боевые действия против "Хезболлы" в Ливане "в самый разгар". Согласно материалу, наступление на юге страны только началось, тогда как в других районах группировка продолжает вести огонь по Израилю.

Удары сил США и Израиля обрушились на Иран в конце февраля. Ответной реакцией Тегерана послужили ракеты, выпущенные в сторону еврейского государства и американских баз в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

С первым предложением о перемирии Трамп обратился в конце марта, предоставив Исламской Республике план из 15 пунктов. Глава Белого дома был уверен, что сделку удастся заключить в первых числах апреля, но Тегеран отверг инициативу.

В ответ американский лидер пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. На фоне этого со встречным призывом к обеим сторонам обратился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, предложив прекратить военные действия на две недели для достижения "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Ознакомившись с данной инициативой, глава Белого дома объявил о приостановке ударов на вышеуказанный срок. Решение поддержал Израиль, а Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

