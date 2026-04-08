В РПЦ назвали роскошные куличи противоречащими духу Пасхи

Роскошные куличи не соответствуют сути Пасхи, поскольку праздник не является гастрономическим соревнованием между кондитерами, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT.

Если рассматривать Пасху с данной точки зрения, можно упустить самое главное – радость из-за победы над смертью и от вести о том, что Христос открыл врата рая для всех людей, подчеркнул священнослужитель.

"Напрашивается аналогия: если вы ходите в театр, потому что в антракте прекрасные бутерброды, то, видимо, что-то упускаете", – добавил он.

Кипшидзе назвал роскошные куличи, являющиеся недоступными большинству людей, противоречащими духу праздника, а также напомнил, что церковь всегда призывала к умеренности.

"Христос воскрес для всех, независимо от их социального статуса и богатства", – заявил он, призвав не тратить условные 100 тысяч рублей на угощение, а пожертвовать их для православных воинов, находящихся в зоне СВО.

Ранее священник Владислав Береговой призвал не тратить время на приготовление куличей и пасхи в Страстную седмицу. В качестве альтернативы он рекомендовал посетить богослужения, посвященные чтению 12 Евангелий и погребению Спасителя, а также службы в Страстные четверг, пятницу, субботу.

