Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 09:01

Политика

В Госдуме призвали учить школьников печь куличи перед Пасхой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В регионах России, где это уместно, можно учить детей печь куличи, красить и расписывать яйца, а также проводить тематические уроки перед Пасхой. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, копия документа есть в распоряжении RT.

По словам парламентария, большинство россиян, независимо от воцерковленности, ассоциирует себя с православием и позитивно относится к церковным традициям. В связи с этим Милонов призвал Кравцова рассмотреть вопрос об изменении уроков труда в школах в преддверии празднования Пасхи.

"Данная мера будет способствовать сохранению нашего общего культурного наследия, оберегать народные традиции", – подчеркнул депутат.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам РФ в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.

На прилавках столичных супермаркетов появились пасхальные куличи

Читайте также


политикарелигияобразованиеобщество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика