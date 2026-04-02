В Госдуме призвали учить школьников печь куличи перед Пасхой

В регионах России, где это уместно, можно учить детей печь куличи, красить и расписывать яйца, а также проводить тематические уроки перед Пасхой. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, копия документа есть в распоряжении RT.

По словам парламентария, большинство россиян, независимо от воцерковленности, ассоциирует себя с православием и позитивно относится к церковным традициям. В связи с этим Милонов призвал Кравцова рассмотреть вопрос об изменении уроков труда в школах в преддверии празднования Пасхи.

"Данная мера будет способствовать сохранению нашего общего культурного наследия, оберегать народные традиции", – подчеркнул депутат.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам РФ в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.