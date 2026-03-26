Космонавт Артемьев рассказал, как приготовить "космический" кулич

Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал Агентству "Москва", что для приготовления "космического" кулича понадобятся коврижки, творог, орехи, цукаты, мед и сгущенка.

Кроме того, космонавт поэтапно объяснил, как готовить такой кулич. По его словам, коврижки нужно пропитать мeдом или сгущенкой, а после – склеить между собой. Затем формируется кулич, а следом его заливают жидким творогом с орехами.

Артемьев уточнил, что для создания такого кулича необходимо примерно 1,5–2 часа. Он указал, что угощения им хватает на весь экипаж – на 7 человек.

В этом году 12 апреля отмечается не только День космонавтики, но и Пасха.

Ранее трендвотчер Регина Ахметова отметила, что кулич в России становится настоящим маркетинговым инструментом. По ее словам, при такой покупке человек получает не столько сам продукт, который можно испечь или купить дешевле, сколько эмоции.

В свою очередь, кондитер Екатерина Абрамова отметила, что клиенты хотят получить что-то новое на праздник, поэтому им ежегодно предлагают самые необычные варианты. По ее словам, цены на авторские куличи не могут быть низкими, потому что кондитеры придумывают все более интересные сочетания и начинки.

