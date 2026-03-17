Трендвотчер Ахметова: кулич становится настоящим маркетинговым инструментом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кулич в России становится настоящим маркетинговым инструментом, таким мнением с Москвой 24 поделилась трендвотчер Регина Ахметова.

В столице уже начали продавать куличи. В ресторанах и кондитерских подобная выпечка иногда стоит десятки тысяч рублей и выпускается ограниченными партиями.

По словам Ахметовой, при такой покупке человек получает не столько сам продукт, который можно испечь или купить дешевле, сколько эмоции.

"В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус", – пояснила эксперт.

Праздничные новинки уже появились в московских витринах. Например, один из куличей выглядит как шоколадная матрешка высотой в полметра. Внутри него "царское" тесто на шафране, а снаружи – ручная роспись и съедобный кокошник. Стоимость – 33 тысячи рублей.

В свою очередь, кондитер Екатерина Абрамова отметила, что клиенты хотят получить что-то новое на праздник. Поэтому кондитеры с каждым годом стараются предлагать какие-то более интересные варианты.

"Цены на авторские куличи не могут быть дешевыми, потому что, если сравнить магазинный кулич, там совершенно немного ингредиентов, и технология простая, их делают на объем на больших производствах. Все-таки авторская работа – это ручной труд, и сейчас кондитеры придумывают все более интересные сочетания и начинки", – пояснила она.

Кроме того, в церкви напомнили, что цена кулича не влияет на духовные ценности. Священник Стахий Колотвин считает, что, когда люди пекут кулич вместе со своей семьей, это более сближает.

"Великий пост подразумевает добрые дела, благотворительность. Если же на добрые дела у человека не остается ни времени, ни сил, ни средств, а на роскошные куличи денег хватает, то это, конечно, нечестно, это Господу будет неугодно", – заключил Колотвин.

Ранее диетолог Алексей Кабанов предупредил москвичей об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. По его словам, производители зачастую стараются сделать свою продукцию яркой, поэтому иногда эти изделия превращаются в "калорийные бомбы". Эксперт подчеркнул, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.