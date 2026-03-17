17 марта, 10:54

Трендвотчер Ахметова: кулич становится настоящим маркетинговым инструментом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кулич в России становится настоящим маркетинговым инструментом, таким мнением с Москвой 24 поделилась трендвотчер Регина Ахметова.

В столице уже начали продавать куличи. В ресторанах и кондитерских подобная выпечка иногда стоит десятки тысяч рублей и выпускается ограниченными партиями.

По словам Ахметовой, при такой покупке человек получает не столько сам продукт, который можно испечь или купить дешевле, сколько эмоции.

"В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич. И, в частности, такие лимитированные изделия, они могут обозначать статус", – пояснила эксперт.

Праздничные новинки уже появились в московских витринах. Например, один из куличей выглядит как шоколадная матрешка высотой в полметра. Внутри него "царское" тесто на шафране, а снаружи – ручная роспись и съедобный кокошник. Стоимость – 33 тысячи рублей.

В свою очередь, кондитер Екатерина Абрамова отметила, что клиенты хотят получить что-то новое на праздник. Поэтому кондитеры с каждым годом стараются предлагать какие-то более интересные варианты.

"Цены на авторские куличи не могут быть дешевыми, потому что, если сравнить магазинный кулич, там совершенно немного ингредиентов, и технология простая, их делают на объем на больших производствах. Все-таки авторская работа – это ручной труд, и сейчас кондитеры придумывают все более интересные сочетания и начинки", – пояснила она.

Кроме того, в церкви напомнили, что цена кулича не влияет на духовные ценности. Священник Стахий Колотвин считает, что, когда люди пекут кулич вместе со своей семьей, это более сближает.

"Великий пост подразумевает добрые дела, благотворительность. Если же на добрые дела у человека не остается ни времени, ни сил, ни средств, а на роскошные куличи денег хватает, то это, конечно, нечестно, это Господу будет неугодно", – заключил Колотвин.

Ранее диетолог Алексей Кабанов предупредил москвичей об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. По его словам, производители зачастую стараются сделать свою продукцию яркой, поэтому иногда эти изделия превращаются в "калорийные бомбы". Эксперт подчеркнул, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.

Читайте также


обществорелигияедаэксклюзив

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

