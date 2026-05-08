Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 07:59

В МИД заявили, что День Победы способствует восстановлению отношений РФ и США

9 Мая способствует возвращению отношений между Москвой и Вашингтоном на правильную траекторию. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Александр Дарчиев на торжественном приеме в дипмиссии по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам дипломата, для выхода на конструктивный путь необходимо восстановление нормальности в двусторонних связях, и символическое значение 9 Мая как раз работает на эту задачу. Дарчиев особо подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа кардинальным образом изменила отношение американских властей к празднованию Дня Победы.

Он напомнил, что в последние два года акция "Бессмертный полк" успешно проводилась в самом центре американской столицы. Также посол отметил высокий уровень представительства на текущем мероприятии: среди гостей присутствовали сотрудники Белого дома и Госдепартамента.

В апреле Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры отметили общий вклад двух стран в победу над нацизмом во Второй мировой войне. Также американский президент поприветствовал решение российского лидера объявить перемирие в зоне СВО в период празднования Дня Победы.

