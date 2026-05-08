Мэр Москвы сообщил об уничтожении 84-го беспилотника, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что силы ПВО ликвидировали 22 беспилотника, направлявшихся к столице 8 мая. Всего с 7 мая ликвидировано 84 дрона. На места падения обломков также оперативно прибыли экстренные службы.

На фоне инцидента аэропорт Домодедово продолжает работать с ограничениями, осуществляя прием и выпуск рейсов только по согласованию с уполномоченными органами.