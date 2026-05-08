Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

08 мая, 04:17

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА в небе над Севастополем

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили четыре БПЛА над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, гражданские объекты в городе повреждений не получили. Никто из местных жителей не пострадал.

Развожаев добавил, что работа средств ПВО и мобильных огневых групп продолжается.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 8 мая. Всего с четверга, 7 мая, был сбит 81 БПЛА.

происшествиярегионы

