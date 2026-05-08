Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:31

Общество

В России предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня – Международному дню защиты детей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его словам, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день, подчеркнул Гриб, должен ощущаться как настоящий праздник.

Он добавил, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В идеальной перспективе, добавил замсекретаря, разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей.

Помимо финансовой помощи, Гриб предложил учредить новую традицию чествования родителей. Он считает, что 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, ведомственные и государственные награды за достойное воспитание детей.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил изменить систему оплаты больничных многодетным родителям. По его мнению, данный шаг позволит одновременно снизить финансовую нагрузку на бизнес и поддержать сотрудников с тремя и более детьми.

Читайте также


общество

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика