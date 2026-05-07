Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Задымление произошло на грузовом судне "Арка-31" в акватории порта Мурманск, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет, загрязнение акватории не допущено, а задымление уже ликвидировано.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку, а также устанавливает обстоятельства задымления.

Ранее неизвестное судно загорелось у побережья Одессы после взрыва. Тип судна, его принадлежность и причина взрыва не уточнялись. Официального комментария от властей также не поступило.