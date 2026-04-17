Три человека пострадали в результате пожара на авианосце США

Фото: ТАСС/Stocktrek Images, Inc.

Пожар произошел на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). В результате пострадали три человека, сообщает RT со ссылкой на институт ВМС США (USNI), который цитирует представителя ВМС.

Огонь вспыхнул на борту судна 14 апреля, когда оно проходило плановое техническое обслуживание на военно-морской верфи в Норфолке в штате Вирджиния. Экипаж авианосца и работники верфи локализовали и потушили пожар.

"В результате инцидента пострадали трое моряков. Им оказали медицинскую помощь на борту, после чего они вернулись к исполнению обязанностей", – уточнил представитель ВМС.

