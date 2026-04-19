Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 19 апреля

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 19 апреля, составит от 3 до 5 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе более чем на сутки в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Он действует с 00:00 воскресенья, 19 апреля, до 09:00 понедельника, 20-го числа.