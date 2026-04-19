Силы ПВО ликвидировали 13 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 13 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Ростовской областями, а также над территориями Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что три человека пострадали в результате воздушной атаки со стороны Украины на Таганрог. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за нанесения ракетного удара по городу на территории складских помещений возник пожар. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.