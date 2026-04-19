В районе морского порта Ейска на Кубани упали фрагменты сбитого БПЛА
Фрагменты сбитого украинского БПЛА упали в районе морского порта Ейска в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Повреждений и возгораний объектов также не зафиксировано.
В штабе добавили, что на месте ЧП работают оперативные и специальные службы.
Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона на село в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что семье мужчины будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.