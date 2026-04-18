Младенцы эвакуированы из роддома в Новокуйбышевске после атаки ВСУ

ВСУ попытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске в Самарской области. В нем в этот момент находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал, которых эвакуировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в МАХ.

"Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи", – написал он.

По словам губернатора, в результате атаки в здании выбило оконные рамки. Также повреждения получили автомобили скорой помощи. Ущерб будет возмещен за счет средств региона, уточнил Федорищев.

Кроме того, в Самарской области были атакованы промышленные предприятия региона. Предварительно, при ударах никто не пострадал.

Ранее женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Елец Липецкой области. Четверо пострадавших были госпитализированы. Также обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города.

