В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 52 частных и 8 многоквартирных домов

После ночной атаки БПЛА в Туапсе повреждены 3 социально значимых объекта, 52 частных и 8 многоквартирных домов, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

"На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Дал поручение закончить обходы завтра (17 апреля 2026 года. – Прим. ред.) к обеду. В 5 частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений", – подчеркнул он.

Бойко добавил, что в ликвидации последствий принимают участие 285 человек и 71 единица техники. В школе № 6 работает пункт временного размещения, кроме того, 4 семьи размещены в гостинице.

Всем, кому необходимо, подбирают временное жилье в маневренном фонде. Помимо этого, глава округа поручил обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету для восстановления пострадавших объектов. Бойко отметил, что в течение дня Роспотребнадзор проводил анализ атмосферного воздуха в 6 точках муниципалитета. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.

Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 16 апреля. В результате погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

В городском порту получили повреждения ряд объектов и гражданские суда. Помимо этого, в результате атаки было повреждено контактное полотно железной дороги. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам Кубани.

