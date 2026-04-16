Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 21:50

Происшествия

В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 52 частных и 8 многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

После ночной атаки БПЛА в Туапсе повреждены 3 социально значимых объекта, 52 частных и 8 многоквартирных домов, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

"На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Дал поручение закончить обходы завтра (17 апреля 2026 года. – Прим. ред.) к обеду. В 5 частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений", – подчеркнул он.

Бойко добавил, что в ликвидации последствий принимают участие 285 человек и 71 единица техники. В школе № 6 работает пункт временного размещения, кроме того, 4 семьи размещены в гостинице.

Всем, кому необходимо, подбирают временное жилье в маневренном фонде. Помимо этого, глава округа поручил обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету для восстановления пострадавших объектов. Бойко отметил, что в течение дня Роспотребнадзор проводил анализ атмосферного воздуха в 6 точках муниципалитета. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.

Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 16 апреля. В результате погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

В городском порту получили повреждения ряд объектов и гражданские суда. Помимо этого, в результате атаки было повреждено контактное полотно железной дороги. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам Кубани.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика