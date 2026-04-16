Контактная сеть повреждена на железной дороге в Туапсе после ночной атаки

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Контактная сеть повреждена на железной дороге на станции Туапсе в результате постороннего вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В компании уточнили, что профильные службы проводят ремонтные работы. На движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке украинских беспилотников на регион. В результате удара в Туапсе погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.

Также оказались повреждены пять частных домов и одно многоквартирное здание. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта. Администрация города открыла пункты временного размещения для жителей.

На фоне ночной атаки в Туапсе отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Работать 16 апреля будут только дежурные группы в детсадах.

