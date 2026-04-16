16 апреля, 09:52

Контактная сеть повреждена на железной дороге в Туапсе после ночной атаки

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Контактная сеть повреждена на железной дороге на станции Туапсе в результате постороннего вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В компании уточнили, что профильные службы проводят ремонтные работы. На движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке украинских беспилотников на регион. В результате удара в Туапсе погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.

Также оказались повреждены пять частных домов и одно многоквартирное здание. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта. Администрация города открыла пункты временного размещения для жителей.

На фоне ночной атаки в Туапсе отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Работать 16 апреля будут только дежурные группы в детсадах.

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

