После атаки БПЛА ВСУ на промзону Стерлитамака начался пожар

Несколько украинских БПЛА были ликвидированы над промзоной в Стерлитамаке. Упавшие обломки одного из дронов вызвали пожар. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

"Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем", – добавил глава региона.

Хабиров добавил, что данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля дежурные силы ПВО перехватили и сбили 85 украинских БПЛА над регионами России.

Были нейтрализованы дроны, замеченные в небе над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Крымом и в акваториях Азовского и Черного морей.