Один человек погиб при атаке БПЛА на Елец

Одна женщина погибла, еще 5 человек пострадали в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Елец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

По предварительной информации, четверо пострадавших были госпитализированы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Артамонов добавил, что также обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах города. В селе Долгоруково из-за падения БПЛА начался пожар в жилом доме. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в результате атаки ВСУ была повреждена энергоинфраструктура Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что энергетики и оперативные службы проводят ликвидацию последствий атаки.