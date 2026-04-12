Один человек пострадал при атаке украинского БПЛА по Новой Каховке

ВСУ атаковали с помощью беспилотников Новую Каховку в Херсонской области. В результате произошедшего пострадал один человек, сообщил врио главы города Владимир Оганесов.

Также во время воздушной атаки повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Специалисты обнаружили и обезвредили три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал заправку в курском Льгове во время пасхального перемирия. Предварительно, пострадали трое человек, в числе которых – годовалый ребенок с осколочным ранением головы. Его мать и мужчина также получили травмы. Все пострадавшие направлены в больницу.

О том, что ВСУ продолжают наносить удары, также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека. В частности, в Шебекино при атаке FPV-дрона на движущуюся машину мужчина получил баротравму.