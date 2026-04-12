12 апреля, 03:47

Происшествия

Один человек пострадал при атаке украинского БПЛА по Новой Каховке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВСУ атаковали с помощью беспилотников Новую Каховку в Херсонской области. В результате произошедшего пострадал один человек, сообщил врио главы города Владимир Оганесов.

Также во время воздушной атаки повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Специалисты обнаружили и обезвредили три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал заправку в курском Льгове во время пасхального перемирия. Предварительно, пострадали трое человек, в числе которых – годовалый ребенок с осколочным ранением головы. Его мать и мужчина также получили травмы. Все пострадавшие направлены в больницу.

О том, что ВСУ продолжают наносить удары, также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека. В частности, в Шебекино при атаке FPV-дрона на движущуюся машину мужчина получил баротравму.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

