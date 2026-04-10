Пять жилых домов повреждены в Волгоградской области при атаке БПЛА

Фото: 123RF/aapsky

Пять жилых домов оказались повреждены в Суровикинском районе Волгоградской области в результате ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Украинские БПЛА пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры области. В Красноармейском районе Волгограда осколки дронов упали на улицах Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших не выявлено.

"Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий", – добавил Бочаров.

Ранее мирная жительница пострадала в результате атаки украинского дрона-камикадзе по автомобилю в селе Новый Ропск в Брянской области. Женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.

Украинские войска также совершили массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования была повреждена.