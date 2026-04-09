7 человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области пострадали 7 человек. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из вражеских дронов совершил атаку на участке автодороги Белгород – Шебекино, в результате чего ранения получили 6 человек – две женщины с минно-взрывными и осколочным ранениями и четверо бойцов подразделения "Орлан" с баротравмами.

Другой FPV-дрон попал в административное здание на территории одного из предприятий, в результате чего пострадал мужчина. Ему диагностировали осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Несмотря на полученные травмы, пострадавший отказался от госпитализации.

"Вследствие атаки здание загорелось – пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано. Также поврежден легковой автомобиль", – уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что украинские войска начали использовать беспилотники "Марсианин" для ударов по Горловке в ДНР. Опасность новых дронов заключается в их скорости, которая может достигать 300 километров в час.