09 апреля, 14:16

Происшествия

7 человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате атаки ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области пострадали 7 человек. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из вражеских дронов совершил атаку на участке автодороги Белгород – Шебекино, в результате чего ранения получили 6 человек – две женщины с минно-взрывными и осколочным ранениями и четверо бойцов подразделения "Орлан" с баротравмами.

Другой FPV-дрон попал в административное здание на территории одного из предприятий, в результате чего пострадал мужчина. Ему диагностировали осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Несмотря на полученные травмы, пострадавший отказался от госпитализации.

"Вследствие атаки здание загорелось – пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано. Также поврежден легковой автомобиль", – уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что украинские войска начали использовать беспилотники "Марсианин" для ударов по Горловке в ДНР. Опасность новых дронов заключается в их скорости, которая может достигать 300 километров в час.

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

