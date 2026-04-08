ВСУ начали использовать дроны "Марсианин" для ударов по Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать беспилотники "Марсианин" для ударов по Горловке, которая расположена в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько по видеосвязи во время отчета правительства шеф-региона Горловки – Кемеровской области – о работе в прошлом году перед депутатами.

"За последние несколько суток ситуация резко ухудшилась", – отметил Приходько.

По его словам, опасность новых дронов заключается в их скорости, которая может достигать 300 километров в час. Кроме того, БПЛА управляются при помощи искусственного интеллекта. Беспилотник является невидимым для РЭБ. Также на него не реагируют дрондетекторы.

Ранее российские беспилотники Supercam получили возможность удаленного управления из любой точки мира. По словам представителя ГК "Беспилотные системы" Екатерины Згировской, технология позволяет развернуть пункт управления и получать телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени и при помощи защищенного канала.

