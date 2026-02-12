12 февраля, 15:11Политика
Белоусов получил доклад о готовности нового БПЛА
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Главе Минобороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действия ударных дронов, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Министр провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск. Там он заслушал доклады о готовности нового беспилотника самолетного типа.
В ходе визита Белоусову также представили забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов. Они применяются для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.
Ранее в ВС России поставили партию обновленных БМП-3. Боевая техника получила несколько доработок, которые повышают ее эффективность и защищенность. Среди них – комплекты дополнительной защиты, специальные приборы и аппаратура для улучшения мобильности бронемашины.