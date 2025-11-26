Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:36

Политика
Чемезов: Су-35С "прижал к земле" F-16 и Mirage в зоне СВО

Глава "Ростеха" раскрыл преимущества Су-35С перед западными истребителями

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российский многоцелевой истребитель Су-35С стал серьезной угрозой для западной авиации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В частности, отечественный аппарат "прижал к земле" американские F-16 и французские Mirage на Украине, вынудив их выполнять полеты на предельно низких высотах в их же тылу, отметил глава корпорации.

Более того, самолет способен поражать цели на значительных расстояниях, достигающих сотен километров, обратил внимание Чемезов, пояснив, что это делает невозможным для противника подход к рубежу пуска ракет воздух – воздух.

По его словам, Су-35С также эффективно борется с зенитными комплексами противника в зоне СВО.

"В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины", – добавил гендиректор "Ростеха".

Ранее в корпорации также обращали внимание на переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба", который продолжает сохранять статус одного из лучших в мире в данном виде вооружения.

Установка эффективно применяется как против самолетов и вертолетов, так и против БПЛА. В частности, она используется на линии боевого соприкосновения против разведывательных дронов и при отражении налетов в глубине территории России.

"Ростех" передал в войска новые истребители Су-30СМ2

