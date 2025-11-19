В "Ростехе" заявили, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба" сохраняет статус одного из лучших в мире в данном виде вооружения. Об этом заявили в холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в состав "Ростеха", в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Как отметили в холдинге, ракетный комплекс "Верба" эффективно применяется как против самолетов и вертолетов, так и против БПЛА. В частности, он используется на линии боевого соприкосновения против разведывательных дронов и при отражении налетов в глубине территории России.

Кроме того, были отмечены случаи поражения крылатых ракет.

"Расход ракет на одну цель значительно ниже расчетных показателей, что говорит и о качестве ПЗРК, и о возросшей подготовке стрелков – зенитчиков", – добавили в компании.

В сентябре холдинг "Высокоточные комплексы" направил министерству обороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Кроме того, ведомству была передана новейшая партия боевых машин ЗРПК "Панцирь-С".

До этого холдинг передал Минобороны новые партии БМП-3 и БМД-2. Партия БМП-3 была предоставлена вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты. В свою очередь, БМД-2 отремонтировали и модернизировали.

В "Ростехе" уточнили, что продолжают производить бронетехнику в круглосуточном режиме.