Ростех передал Минобороны партию ЗРПК "Панцирь-СМД"

Фото: ТАСС/Виктор Бодров

Холдинг "Высокоточные комплексы", который входит в состав "Ростеха", направил министерству обороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Помимо этого, ведомству была передана новейшая партия боевых машин ЗРПК "Панцирь-С".

Ранее холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны РФ новые партии БМП-3 и БМД-2. Данная техника была направлена ведомству в преддверии Дня танкиста.

Партия БМП-3 была предоставлена министерству вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты. В свою очередь, БМД-2 отремонтировали и модернизировали. В "Ростехе" уточнили, что продолжают производить бронетехнику в круглосуточном режиме.