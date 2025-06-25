ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в разных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Принимавшие машины летчики поблагодарили работников завода за вклад, которые те вносят в обеспечение обороноспособности страны, рассказали в госкорпорации.

Военные летчики высоко оценили характеристики Су-35С, отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. По его словам, в ходе спецоперации на Украине истребитель зарекомендовал себя как лучший в своем классе.

Он позволяет использовать широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, применять сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Кроме того, самолеты показывают отличные летные качества, характеристики навигационного и прицельного комплексов, сказал Артяков.

Корпорация нацелена на сохранение ритма работы по авиационным комплексам, указал гендиректор ОАК Вадим Бадеха. По его словам, специалисты также повышают производственную эффективность, и к 2030 году планируется на треть повысить производительность труда.

Такая работа, продолжил Бадеха, дает возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска по гособоронзаказу, который в 2025 году растет и превысит показатели 2024-го.

Самолет Су-35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток и при любых погодных условиях на большем расстоянии от аэродрома базирования.

Ранее опытный образец самолета Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет. Машина пробыла в воздухе порядка 40 минут, достигла скорости 500 километров в час и высоты 3 тысяч метров. В ходе полета испытывались силовые установки воздушного судна. В результате полетное задание было выполнено в полном объеме, а двигатели показали стабильную работу.