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Политик Нимайер назвал поездку европейцев в Абу-Даби пустой тратой времени

В Германии оценили итоги поездки европейцев на переговоры в Абу-Даби

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейские представители не добились результатов от поездки в Абу-Даби, куда прибыли без приглашения. Такую оценку визиту дал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские чиновники смогли пообщаться с украинской делегацией, однако в самих переговорах 10 и 11 ноября участия не принимали. Нимайер считает, что теперь этот разговор могут попытаться представить как достижение.

Политик также назвал поведение европейских представителей несерьезным и нелепым. По его мнению, страны Европы в принципе не могут участвовать в переговорах в подобном формате, поскольку ранее продемонстрировали отсутствие готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Думаю, их поездка была пустой тратой времени", – отметил Нимайер.

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби проходила с участием делегаций России, США и Украины. Представители ряда европейских государств прибыли в город без приглашения, но ни в первый, ни во второй день к обсуждениям не присоединились.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. По итогам встречи он сообщил, что центральной темой стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, детали которого планируется объявить позднее.

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