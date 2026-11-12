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Политика

На Украине заявили об обходе ограничений Starlink для ударов по России

Фото: Getty Images/NurPhoto

Украинская компания Fire Point нашла способ обходить ограничения на использование спутниковой системы связи Starshield (военная версия Starlink) при организации ударов по территории России. Об этом заявила технический директор производителя ракет и беспилотников Ирина Терех в интервью американскому изданию Breaking Defense.

По словам Терех, разработанное решение позволяет использовать до 20% возможностей Starshield. Она отказалась раскрывать технические подробности обхода ограничений, установленных для спутниковой системы компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

Представитель Fire Point отметила, что сейчас компания пытается максимально использовать найденный способ. Однако он пока не способен полноценно заменить Starshield ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования.

Терех также утверждает, что подобная система применялась при атаках ВСУ на объекты в Омске и Тольятти 24 октября. Кроме того, по ее словам, удары с ее использованием наносились по объектам в Санкт-Петербурге 18 октября и по центру обработки данных Сбербанка в Балакове 14 октября.

Ранее Маск сделал репост публикации в социальной сети X, автор которой раскритиковал решение SpaceX бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи. В сообщении утверждалось, что первоначальная инициатива по обеспечению интернетом гражданского населения впоследствии стала "основой для автономных дронов-убийц".

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