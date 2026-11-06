Медведев на латыни высказался об ошибке Маска со Starlink для Украины

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на признание американского бизнесмена Илона Маска в ошибке при предоставлении Украине Starlink для военных целей, приведя латинское изречение. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем канале в MAX.

"Понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой. Как говорится, mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus (лживому человеку мы не верим, даже если он говорит правду. – Прим. ред.)", – написал зампред Совбеза.

По его словам, Маск "прозрел поздно". Медведев заявил, что связь Starlink применялась все время, в том числе для ударов по гражданским объектам. Он также указал, что разделение на Starlink и Starshield ситуацию не меняет.

Медведев считает, что предприниматель понимал все с самого начала, но даже триллионер зависим от Белого дома и "глубинного государства". Сейчас, по его словам, Маска "вываляли в грязи".

"Предлагают казнить, как супругов Розенберг в период маккартизма за работу на Союз (теперь, видимо, Россию). И (экс-президент США Джо. – Прим. ред.) Байден – одно, а (действующий американский президент Дональд. – Прим. ред.) Трамп – несколько иное", – резюмировал Медведев.

Ранее Маск сделал репост публикации в соцсети X о том, что компания SpaceX не должна была бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи.

В самой публикации уточняется, что первоначальная идея обеспечить доступ к интернету для гражданского населения Украины в итоге стала "основой для автономных дронов-убийц". Таким образом предприниматель отреагировал на критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

