Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной за истекший период календарной осени. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Ожидается, что ночью 7 ноября в столице будет от 3 до 1 градуса ниже 0, а в Подмосковье – от 6 до 1 градуса ниже 0. На фоне облачности с прояснениями местами не исключен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, самой холодной ночью нынешней осени пока остается ночь на 1 ноября: тогда столбики термометров опустились до 0,8 градуса ниже нуля. В топ-5 холодных ночей сезона также входят ночи на 5 ноября, 20 октября, 3 ноября и 28 октября.

Днем в выходные, 7 и 8 ноября, синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Столбики термометров должны показать в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

При этом в столичном регионе ожидается гололедица. "Автодор", в свою очередь, призвал водителей учитывать погоду и дорожную обстановку при выборе скорости. В связи с понижением температуры в столице приняли решение повысить температуру в системе отопления.

