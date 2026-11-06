Врач Чермных: кофе можно пить сразу после пробуждения при отсутствии жалоб

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Здоровым людям необязательно откладывать первую чашку кофе на 60–90 минут после пробуждения. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ру" врач-гастроэнтеролог Алексей Чермных.

"Строгого медицинского правила, запрещающего пить кофе сразу после пробуждения, не существует. Если человек хорошо переносит напиток, не испытывает сердцебиения, дрожи, изжоги или тошноты, выпить чашку можно и в первые минуты после подъема", – объяснил специалист.

Рекомендация подождать связана с утренним повышением уровня кортизола, который помогает организму проснуться. При этом убедительных доказательств того, что употребление кофе в этот период вредит здоровью или неизбежно приводит к упадку сил днем, нет.

Некоторым людям, однако, удобнее сделать небольшую паузу. После пробуждения можно выпить воды, немного подвигаться, выйти на дневной свет и позавтракать. Если сонливость проходит сама, кофе можно оставить на время, когда концентрация начнет снижаться. Но тем, кому нужно быстро включиться в работу или сесть за руль, специально ждать 1,5 часа не требуется, отметил Чермных.

Вопрос об употреблении кофе натощак также зависит от индивидуальной реакции организма. У здорового человека напиток не повреждает слизистую желудка и сам по себе не вызывает язву. Однако кофеин и другие компоненты могут спровоцировать изжогу, тошноту, дискомфорт или учащение стула.

При рефлюксной болезни, гастрите с выраженными симптомами или повышенной чувствительности врач посоветовал пить кофе после еды. В некоторых случаях помогает уменьшение порции, добавление молока или переход на напиток без кофеина.

При этом гораздо важнее время последней чашки и общее количество кофеина за день. Заметный эффект от него обычно появляется через 15–45 минут, а значительная часть вещества может оставаться в организме еще несколько часов.

При бессоннице, поверхностном сне или тяжелом пробуждении последнюю чашку лучше переносить на первую половину дня. Врач рекомендует прекращать употребление кофеина как минимум за 6–8 часов до отхода ко сну.

Для большинства здоровых взрослых доза кофеина до 400 миллиграммов в сутки обычно не связана с негативными последствиями. Однако это верхний ориентир, а не обязательная норма: чувствительность к веществу у всех разная.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин предупредил, что кофе и алкоголь могут приводить к нарушению сна и ночным пробуждениям. По его словам, злоупотребление кофеином на ночь, хронические заболевания и вредные привычки являются основными причинами более длительных макропробуждений, которые, в отличие от микропробуждений, уже сказываются на качестве отдыха и могут привести к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности.

