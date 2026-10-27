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27 октября, 13:14

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Сомнолог Калинкин: гаджеты, кофе и алкоголь приводят к нарушениям сна

Сомнолог назвал главные причины ночных пробуждений

Фото: depositphotos/photographee.eu

Активное использование гаджетов, а также кофе и алкоголь могут приводить к нарушению сна и ночным пробуждениям. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам эксперта, в норме здоровые молодые люди могут просыпаться до 21 раза в час. Однако это микропробуждения – их продолжительность составляет от 3 до 15 секунд, поэтому они не запоминаются человеком.

Качество сна нарушается тогда, когда имеют место более длительные макропробуждения. Как отметил Калинкин, злоупотребление кофеином на ночь, хронические заболевания и вредные привычки являются основными причинами возникновения такой ситуации. Если частые пробуждения приводят к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности, может понадобиться помощь специалиста.

Однако, добавил он, иногда достаточно просто устранить внешние раздражители. Улучшить сон можно, отказавшись от курения, кофе и алкоголя. Также важно откладывать гаджеты и выключать избыточный свет, который влияет на выработку мелатонина.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов призвал отказаться перед сном от информационных и наталкивающих на размышления звуков. К ним он отнес новости и политические подкасты. По словам эксперта, они мешают расслаблению и приводят к переживаниям.

"Качество жизни": сомнолог рассказала, как улучшить качество сна

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