Сомнолог Калинкин: гаджеты, кофе и алкоголь приводят к нарушениям сна

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Активное использование гаджетов, а также кофе и алкоголь могут приводить к нарушению сна и ночным пробуждениям. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам эксперта, в норме здоровые молодые люди могут просыпаться до 21 раза в час. Однако это микропробуждения – их продолжительность составляет от 3 до 15 секунд, поэтому они не запоминаются человеком.

Качество сна нарушается тогда, когда имеют место более длительные макропробуждения. Как отметил Калинкин, злоупотребление кофеином на ночь, хронические заболевания и вредные привычки являются основными причинами возникновения такой ситуации. Если частые пробуждения приводят к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности, может понадобиться помощь специалиста.

Однако, добавил он, иногда достаточно просто устранить внешние раздражители. Улучшить сон можно, отказавшись от курения, кофе и алкоголя. Также важно откладывать гаджеты и выключать избыточный свет, который влияет на выработку мелатонина.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов призвал отказаться перед сном от информационных и наталкивающих на размышления звуков. К ним он отнес новости и политические подкасты. По словам эксперта, они мешают расслаблению и приводят к переживаниям.