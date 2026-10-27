Госдума приняла закон о правилах эксплуатации и регистрации аттракционов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает правила регистрации, технического контроля и эксплуатации аттракционов. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года.

Согласно закону, оценку технического состояния каждого аттракциона должна будет проводить аккредитованная организация не реже одного раза в год. Эксплуатанты также будут обязаны полностью проверять оборудование после перерыва в работе продолжительностью более 12 месяцев, простоя по техническим причинам или частичной либо полной разборки.

Эксплуатацию аттракциона смогут запретить, если он не прошел оценку технического состояния, не зарегистрирован либо его регистрация приостановлена или прекращена. Еще одним основанием станет истечение срока службы или эксплуатации оборудования.

Аттракционы, выпускаемые в обращение в России, должны соответствовать техническому регламенту, устанавливающему требования к их проектированию, изготовлению и монтажу. Их техническое состояние должно обеспечивать безопасную эксплуатацию.

Закон также закрепляет полномочия федеральных и региональных органов власти. Правительство будет определять требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждать правила их государственной регистрации, в том числе временной, и устанавливать общие требования к региональному контролю.

Кроме того, кабмин определит федеральные органы, отвечающие за госполитику и нормативное регулирование в этой сфере, включая вопросы регистрации, учета и запрета эксплуатации аттракционов.

Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ будут утверждать положения о региональном государственном контроле. Уполномоченные региональные органы смогут регистрировать аттракционы, приостанавливать и возобновлять регистрацию, прекращать ее, а также выдавать государственные регистрационные знаки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые эксплуатируют оборудование.

Регистрация будет обязательной и необходимой для государственного учета аттракционов и ввода их в эксплуатацию. Сведения о регистрации, техническом состоянии и местонахождении оборудования, его соответствии техническому регламенту, степени потенциального биомеханического риска и эксплуатантах будут вносить в региональные информационные системы.

За нарушение требований закона предусмотрена административная, уголовная и иная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Законопроект о безопасности аттракционов рассмотрели после ряда происшествий. Например, в конце августа в Якутске 16-летняя школьница выпала из аттракциона "Зиг-Заг" в Центральном парке культуры и отдыха и получила переломы бедренной кости и предплечья. Девушка во время катания не была пристегнута, а оператором на аттракционе работал 10-летний мальчик.