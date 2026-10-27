"Лента" прокомментировала сообщения о кишечной палочке в салате

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"Лента" не получала от Роспотребнадзора уведомления об обнаружении кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ретейлера.

О случившемся ранее рассказал телеграм-канал "SHOT Проверка". По данным журналистов, кишечную палочку обнаружили в готовом свекольном салате. Продукт взяли на анализ во время планового контроля, а после исследования "Ленте" объявили предостережение.

"В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", – рассказали в пресс-службе ретейлера.

Там пояснили, что при подобных ситуациях компания действует по одной схеме. Партию товара снимают с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования, а с поставщиком – корректирующие мероприятия.

Ретейлер отметил, что запустит все эти процедуры сразу после получения документа от надзорного ведомства.

Ранее торговая сеть "Ашан" сняла с продажи партию конфет "Рот Фронт" в одной из торговых точек в Химках после сообщений покупательницы о личинках внутри. Также в указанной локации была проведена санитарная проверка, в ходе которой не обнаружили несоответствий продукции.