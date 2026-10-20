"Вкусвилл" проверил ролл "Вакаба" после сообщения о кишечной палочке

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"Вкусвилл" начал внутреннюю проверку ролла "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо после сообщений об обнаружении в продукте кишечной палочки. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Роспотребнадзор выявил бактерии в ролле, который продавали в московских магазинах сети. Проверка касается партии, изготовленной 1 октября 2026 года.

Во "Вкусвилле" заявили, что передадут результаты внутренней проверки Роспотребнадзору и готовы опубликовать их. По словам представителей компании, предыдущие исследования ролла не выявили отклонений по микробиологическим показателям.

В ретейлере также отметили, что продукция соответствует требованиям Евразийского экономического союза и имеет действующую декларацию о соответствии.

На развитие микроорганизмов могут влиять условия транспортировки и перепады температуры, указали в компании. Срок хранения ролла составляет 12 часов при температуре от 2 до 6 градусов. По заявлению ретейлера, температурный режим контролируют на всех этапах.

Кроме того, "Вкусвилл" пообещал провести внеплановый аудит торговой точки, где продавали ролл, чтобы проверить соблюдение условий хранения и реализации продукта.

До этого телеграм-каналы писали, что в одном из блюд супермаркета "Лента" обнаружили опасные бактерии. Похожая ситуация произошла с "ВкусВиллом", в его пасте "Карбонара" нашли кишечную палочку.

Последняя компания в связи с этим направила партию пасты на независимые лабораторные исследования и планирует провести дополнительный аудит. "Лента" также направила образцы продаваемой еды на проверку.